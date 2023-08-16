Aksi tawuran antar remaja terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara usai acara karnaval HUT RI ke-78. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan lemparan batu dan kayu diantara kerumuman warga.

Akibatnya, sejumlah remaja menjadi korban pengeroyokan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pasti pemicu tawuran antar remaja ini namun diduga karena terjadi kesalahpahaman.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News