Karhutla yang menimbulkan kabut asap kian marak di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kobaran api bahkan hanya berjarak 3 meter dari rumah warga di Kelurahan Mentang, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Rabu (16/8).

Lahan yang kondisinya kering ditambah tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Upaya pemadaman dilakukan tim serbu api Kelurahan secara manual menggunakan dahan pohon karena minimnya sumber air akibat musim kemarau.

(fru)

