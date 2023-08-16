...

Rayakan HUT ke-78 RI, Satgas Yonif MR 411 Kostrad Kibarkan Puluhan Bendera Merah-Putih

Dinda Elita, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 18:00 WIB
Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai aksi. Satgas Mobile Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad yang bertugas di Kab. Nduga, Distrik Kenyam, punya cara sendiri. 
 
Untuk menanamkan semangat nasionalisme, mereka memasang puluhan bendera merah putih di sekeliling Pos Kotis Satgas 
 
Seperti diketahui, Kab Nduga, Distrik Kenyam merupakan daerah rawan gangguan Kelompok Separatis Teroris Papua
 
Pemasangan bendera dilakukan bersama anak-anak di sekitar pos dan anggota Polwan Polres Nduga, Bripda Heni Murkul. Sebagai satu-satunya anggota Polwan di Polres Nduga, Bripda Heni merasa senang bisa ikut merayakan Hari Kemerdekaan RI
 
Produser: Dinda Elita

(rns)

