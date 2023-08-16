Tim gabungan bersama warga gelar aksi bersih-bersih sungai, Rabu (16/8). Lokasi Sungai Parit II, Siswa Ujung, Patunas, Tungkal Ilir, Tanjab, Jambi.

Tim gabungan dari Basarnas, Polda Jambi, Brimob dan Kodim 0419. Peserta bersih sungai bahkan terjun langsung membersihkan sampah. Warga diharapkan bisa menjaga kebersihan sepanjang sungai.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News