...

Femme Fatale Juara Indonesias Got Talent 2023, Ivan Gunawan: Mereka Terbaik!

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 13:45 WIB
A A A
Grup magician Femme Fatale menjadi juara pertama Indonesias Got Talent season 2. Ketiga personil wanita ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia dan menjadi pemenang di IGT tahun ini.
 
Grup magician yang beranggotakan Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Chall Evna ini memang memiliki daya tarik tersendiri.
 
Reporter : Annastasya Rizqa 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

