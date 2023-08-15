Grup magician Femme Fatale menjadi juara pertama Indonesias Got Talent season 2. Ketiga personil wanita ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia dan menjadi pemenang di IGT tahun ini.

Grup magician yang beranggotakan Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Chall Evna ini memang memiliki daya tarik tersendiri.

Reporter : Annastasya Rizqa

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

