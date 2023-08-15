...

Mencicipi 5 Rasa Hidangan Utama di Pracimasana, Kuliner Bercitarasa Kadipaten Mangkunegaran

Melati Pratiwi, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 12:45 WIB
Berwisata kuliner ke Surakarta, kurang nikmat rasanya jika tidak mencicipi hidangan ala kerajaan. Cobalah anda mengunjungi resto Pracimasana yang letaknya berada di Pracima Tuin, Pura Mangkunegaran.
 
Dikelilingi taman indah dan bangunan berbentuk rumah kaca membuat suasana semakin menakjubkan.
 
5 Menu yang wajib dicoba merupakan resep asli dari Kadipaten Mangkunegaran
 
Pertama ada Brubus, disajikan sebagai makanan pembuka yaitu daging giling dibungkus bersama sawi. Satu porsi Brubus sudah dilengkapi dengan saus putih atau aren santan.
 
Selanjutnya, Urap Pitik Linting yang berisi aneka macam sayuran yang terdiri dari kenikir, bunga turi, melanding, kecombrang, tauge, buncis dicampur bersama kelapa gurih. 
 
Ketiga ada Sop Daging Rempah, sajian utama dengan cita rasa asam namun segar dengan potongan daging berbentuk dadu 
 
Selanjutnya adalah Pepes Iwak Kemangi yang menggunakan ikan Gurame tanpa tulang. Dikemas dengan bumbu bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, kemangi, irisan jamur, tomat ceri, dan jeruk nipis. 
 
Terahkir ada Dendeng Age yang disajikan dalam tusukan satai dengan tingkat kematangan medium
 
Reporter : Melati Pratiwi
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

