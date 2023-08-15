...

Kemarau Panjang, Ratusan Desa di Blora Alami Krisis Air Bersih

Heri Purnomo, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 23:00 WIB
Krisis air bersih mulai terjadi di sejumlah desa di Blora, Jawa tengah, BPBD mencatat sebanyak 125 desa mengalami krisis air bersih.
 
Ratusan desa tersebut tersebar di 14 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di Blora. Warga saat ini hanya mengandalkan bantuan Pemerintah untuk mendapatkan air bersih.
 
Kekeringan di Blora sudah terjadi sejak awal Juli dan akan mencapai puncaknya pada bulan September mendatang.

