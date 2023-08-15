...

Tinjau Raimuna Nasional XII, Peserta Berebut Selfie dengan Jokowi

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 21:28 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kegiatan Raimuna Nasional XII Gerakan Pramuka Tahun 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, pada Selasa, (15/8/2023). 
 
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah anggota Pramuka terkait pemeliharaan tanaman dan pemanfaatan barang bekas.
 
Kehadiran Jokowi juga membuat peserta berebutan untuk foto bersama

(fru)

