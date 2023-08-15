Sopir angkutan umum ini mengamuk memaki petugas penjaga portal busway di Cipinang, Jakarta timur. Ia memaksa untuk menerobos busway dengan dalih tengah terjadi kepadatan di Jalur Umum.

tak hanya supir angkot pengendara sepeda motor yang mengaku ingin ke Mabes Polri turut berupaya menerobos busway yang dijaga oleh petugas.

Aksi supir angkot tersebut akhirnya dapat diredam oleh petugas. Pengendara nakal kerap menerobos busway jika tidak ada petugas yang melakukan penjagaan. Sehingga dapat menyebabkan laju bus Transjakarta terhambat.

(fru)

