Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut merespon pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI yang terlibat terorisme yang berafiliasi pada ISIS.

Wapres mengatakan bahwa pemerintah telah mempunyai strategi untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Penanggulangan untuk kontra radikalisasi telah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga.

Ditemui di Jakarta Utara, Selasa siang (15/8/2023), Wapres pun mengharapkan tidak ada lagi pegawai BUMN yang terafiliasi ISIS seperti salah satu pegawai PT KAI.

