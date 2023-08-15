Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas akan menemui Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membahas mengenai penanganan terorisme.

Keputusan ini diambilnya usai karyawan BUMN yang diduga terafiliasi dengan kelompok terorisme ISIS ditangkap Detasemen Khusus 88 (Densus 88).

Yaqut mengatakan, siapapun yang terlibat praktik terorisme harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk karyawan BUMN.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News