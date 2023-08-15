Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) di Istana Negara pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023.

Jokowi yang menjadi pembina pada upacara pengukuhan tersebut, berharap kepada para Paskibraka dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin pada 17 Agustus 2023 nanti.

Sebelum dikukuhkan oleh Presiden, para anggota Paskibraka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Usai pengukuhan, Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristi Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News