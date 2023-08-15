Bentrokan yang terjadi saat pembubaran aksi blokir jalan di Dago Elos, Bandung, Jawa Barat menimbulkan trauma.

Selain tembakan gas air mata, rumah seorang warga dibobol oleh petugas kepolisian dan terekam kamera CCTV

Pembobolan itu terjadi lantaran petugas melihat banyak alas kaki di rumah tersebut dan mencurigai ada banyak warga yang terlibat bentrokan bersembunyi di rumah tersebut.

Kontributor: Juhpita Meilana

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

