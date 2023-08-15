Bentrokan yang terjadi saat pembubaran aksi blokir jalan di Dago Elos, Bandung, Jawa Barat menimbulkan trauma.
Selain tembakan gas air mata, rumah seorang warga dibobol oleh petugas kepolisian dan terekam kamera CCTV
Pembobolan itu terjadi lantaran petugas melihat banyak alas kaki di rumah tersebut dan mencurigai ada banyak warga yang terlibat bentrokan bersembunyi di rumah tersebut.
Kontributor: Juhpita Meilana
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow