Bentrokan di Dago Elos akibatkan Trauma pada Warga

Juhpita Meilana, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 15:33 WIB
Bentrokan yang terjadi saat pembubaran aksi blokir jalan di Dago Elos, Bandung, Jawa Barat menimbulkan trauma. 
 
Selain tembakan gas air mata, rumah seorang warga dibobol oleh petugas kepolisian dan terekam kamera CCTV
 
Pembobolan itu terjadi lantaran petugas melihat banyak alas kaki di rumah tersebut dan mencurigai ada banyak warga yang terlibat bentrokan bersembunyi di rumah tersebut.
 
Kontributor: Juhpita Meilana 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

