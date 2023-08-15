Presiden Jokowi memantau gladi bersih upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Selasa (15/8). Tampak Jokowi memantau gladi bersih bersama Ibu Negara Iriana. Keduanya kompak mengenakan pakaian pramuka.

Sejumlah pejabat pun turut mendampingi Jokowi. Di antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo. Gladi bersih dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan yang bakal digelar pada upacara

Seperti pembacaan teks proklamasi, pembacaan doa, hingga pengibaran bendera Merah Putih.

Reproter: Raka Novianto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News