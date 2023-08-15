...

Presiden Jokowi dan Iriana Pantau Gladi Bersih Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI

Raka Novianto, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 12:58 WIB
Presiden Jokowi memantau gladi bersih upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Selasa (15/8). Tampak Jokowi memantau gladi bersih bersama Ibu Negara Iriana. Keduanya kompak mengenakan pakaian pramuka.
 
Sejumlah pejabat pun turut mendampingi Jokowi. Di antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo. Gladi bersih dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan yang bakal digelar pada upacara 
 
Seperti pembacaan teks proklamasi, pembacaan doa, hingga pengibaran bendera Merah Putih.
 
Reproter: Raka Novianto 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

