...

OKEZONE UPDATES: Suara Ketukan Misterius di Sumenep hingga Ronaldo Bawa Al Nassr Juara Liga Champions Arab

Feri Usmawan, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 08:00 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan suara ketukan misterius dari dalam bumi yang membuat heboh warga Sumenep, Jawa Timur. Video berikutnya, puluhan perahu kater tradisional adu cepat dalam Festival Bahari Belitung Timur 2023 di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia sepakbola, di mana Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr juara Liga Champions Arab usai mengalahkan Al Hilal lewat skor 2-1. CR7 memborong dua gol pada laga ini. Selain itu, Ronaldo juga meraih Top Scorer dengan 6 gol dari 6 laga.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini