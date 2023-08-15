Sambut peringatan HUT ke-78 RI bendera merah putih sepanjang 600 meter, Dibentangkan di Jalan Desa Singopadu, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Hiasan bendera merah putih terpasang diatas jalan desa ini dibuat dan dipasang sepanjang 600 meter mengelilingi jalan Desa sebagai wujud kepedulian dan jiwa nasionalisme warga.

Bendera merah putih merupakan hasil produksi warga sendiri yang dilakukan sejak awal Juli lalu.

Kontributor: Pramono Putra

(fru)

