RANS Nusantara FC melakoni laga tandang melawan Arema FC pekan kedelapan Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pelatih RANS FC, Eduardo Almeida, menekankan timnya menargetkan tiga poin dari laga tersebut. Juru taktik asal Portugal itu tak mau menganggap remeh bekas klub asuhannya yang kini berada di dasar klasemen.

------------

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News