Arema FC akan melawan RANS Nusantara FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar.
Jelang laga tersebut, skuad Singo Edan dihantui permasalahan besar. Salah satunya adalah kehilangan karakter permainan. Sehingga, Arema FC belum meraih kemenangan di tujuh laga terakhir pada liga 1 musim ini
Perbaikan besar diperlukan Arema FC agar bisa kembali bersaing di kompetisi Liga 1 2023-2024.
