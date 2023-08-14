Arema FC akan melawan RANS Nusantara FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar.

Jelang laga tersebut, skuad Singo Edan dihantui permasalahan besar. Salah satunya adalah kehilangan karakter permainan. Sehingga, Arema FC belum meraih kemenangan di tujuh laga terakhir pada liga 1 musim ini

Perbaikan besar diperlukan Arema FC agar bisa kembali bersaing di kompetisi Liga 1 2023-2024.

------------

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News