Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu ratusan pelajar Kota Semarang, Senin (14/8). Ganjar hadir bersama 30 influencer tanah air untuk membagikan ribuan paket alat tulis.

Bacapres yang didukung Partai Perindo ini menyambut baik bantuan influencer karena telah peduli dengan pelajar. Ganjar Berharap aksi ini dapat terus memberi inspirasi bagi siapapun untuk berbuat baik.

Pemberian 1017 paket alat tulis dari 30 influencer kepada pelajar ini bahkan tercatat dalam rekor MURI untuk kategori pemberian paket alat tulis terbanyak yang diberikan di satu lokasi

