Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyambangi kediaman rumah Dananjaya Erbening alias DE (28) yang ditangkap Densus 88 di wilayah Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara.

Karyoto menyebut dalam penggeledahan tersebut polisi berhasil mengamankan total 18 senjata api. Namun, Karyoto belum menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana senjata-senjata itu bisa didapat. Keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak Mabes Polri

(fru)

