Tak Dapat Air, Warga Numpang Mandi di Kantor PDAM Lematang Enim

Senin 14 Agustus 2023 18:34 WIB
Belasan warga yang merupakan pelanggan air bersih mendatangi kantor PDAM Lematang Enim, Sumatera Selatan
 
Warga yang kesal membawa peralatan mandi sebagai bentuk protes karena tidak adanya aliran air bersih ke rumah mereka.
 
Suplai air tidak mengalir lebih dari 1 bulan ke rumah warga dan juga fasilitas umum perumahan. Sementara, pihak PDAM akan menyuplai air bersih ke rumah warga menggunakan mobil tangki sambil terus melakukan perbaikan jaringan sehingga air dapat kembali lancar.
 
Kontributor: Edwinsyah Satria

