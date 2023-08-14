Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan mayoritas operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Hal itu ia sampaikan saat Konferensi Pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2023 di Gedung Juang KPK, Senin (14/8/2023).

Awalnya, Alex menyebutkan selama kurun waktu semester pertama 2023, KPK telah melakukan empat kali OTT. Alex merincikan, yang pertama di Kabupaten Meranti, suap pembangunan jalur kereta api di Dirjen Perkeretaapian, dan proyek Smart City Kota Bandung.

Alex mengaku, pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang sangat rawan terjadi persekongkolan antara penyelenggara negara dengan vendor yang menyebabkan kerugian negara.

