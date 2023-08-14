...

Wapres Maruf Harap Tiga Poros Capres Tak Menimbulkan Polarisasi Tajam

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 18:00 WIB
 Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan tiga poros untuk kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan polarisasi tajam. Hal itu disampaikan Wapres ketika ditemui di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta), Jambore Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).
 
Saat ini ada 3 bakal Capres 2024 dan parpol pendukungnya yakni Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar dan PBB. Kemudian, Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura dan Perindo. Dan Anies Baswedan diusung Partai Demokrat, Partai NasDem, PKS dan Partai Ummat.
 
Wapres pun mengharapkan agar Pemilu 2024 mendatang dijadikan kontestasi yang penuh persahabatan, kegembiraan, saling menghormati, dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia.

