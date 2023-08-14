Densus 88 Anti Teror Polri menggerebek rumah kediaman pria yang diduga teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan Bekasi Utara, Senin (14/8/2023) siang.

Dengan senjata Lengkap, Densus 88 menggeledah rumah ini. Sejumlah senjata api pun disita dalam penggerebak tersebut. Terlihat juga sejumlah amunisi ditemukan dalam penggerebakan kali ini.

Densus 88 juga menyita beberapa buku tebal, laptop, kamera hingga bendera ISIS. Rumah terduga teroris saat ini dipasang garis polisi. Kepolisian belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan teroris ini.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

