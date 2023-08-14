...

Densus 88 Tangkap Teroris di Bekasi, Geledah Rumah dan Sita Senjata Api

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 18:05 WIB
Densus 88 Anti Teror Polri menggerebek rumah kediaman pria yang diduga teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan Bekasi Utara, Senin (14/8/2023) siang.
 
Dengan senjata Lengkap, Densus 88 menggeledah rumah ini. Sejumlah senjata api pun disita dalam penggerebak tersebut. Terlihat juga sejumlah amunisi ditemukan dalam penggerebakan kali ini.
 
Densus 88 juga menyita beberapa buku tebal, laptop, kamera hingga bendera ISIS. Rumah terduga teroris saat ini dipasang garis polisi. Kepolisian belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan teroris ini.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

