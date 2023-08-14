Taman Impian Jaya Ancol kembali akan menggelar upacara Bendera Merah Putih di dalam air untuk menyemarakkan HUT ke-78 Republik Indonesia.

Tidak berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya upacara bendera akan dilaksanakan di akuarium bawah laut Sea World, Pademangan, Jakarta Utara. Pengibaran bendera kali ini akan dilakukan oleh 4 orang penyelam dari internal Sea World, dan 2 penyelam tambahan.

Tidak hanya menggelar upacara pengibadaran bendera, namun juga dilaksanakan pembacaan naskah Proklamasi. Selain menggelar upacara bendera di dalam air, pihak Ancol rencananya juga akan kembali akan menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih di darat.

Selain upacara bendera, beragam kegiatan lain seperti lomba panjat pinang dan pertunjukan spesial Kemerdekaan Indonesia berjudul Bambu Runcing di Dufan Ancol. Dan juga ada pertunjukan putri duyung spesial kemerdekaan di Samudera Ancol.

Reporter : Wiwie Heryani Producer : Erlangga Agung Asmoro

