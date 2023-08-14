Beginilah cara ratusan warga Banyumas menyambut HUT ke-78 RI. Mereka bersama-sama mengibarkan bendera merah putih sepanjang 1.080 meter. Pengibaran bendera dilakukan di Bukit Banyumas, Jawa Tengah.

Diiringi lagu Indonesia Raya, warga tampak antusias menyaksikan bendera yang perlahan berkibar. Bendera raksasa tersebut merupakan hasil karya Komunitas Mobil Pikap Indonesia.

Kontributor: Saladin Ayyubi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News