Semarak perayaan HUT RI ke-78 Tahun di kota Makassar, Sulsel dengan pengibaran bendera Merah Putih di atas laut

Dengan diikuti 140 perenang dari berbagai komunitas dan berenang sepanjang dua kilometer. Mengusung bendera Merah Putih sepanjang 78 meter dengan cara berenang. Peserta renang yang terlibat dari beragam usia, suku dan pecinta olahraga air

Reporter : Leo Muhammad

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

