Serunya Perayaan HUT RI Ke-78 Tahun dengan Mengarak Bendera Merah Putih di Laut

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 12:45 WIB
Semarak perayaan HUT RI ke-78 Tahun di kota Makassar, Sulsel dengan pengibaran bendera Merah Putih di atas laut 
 
Dengan diikuti 140 perenang dari berbagai komunitas dan berenang sepanjang dua kilometer. Mengusung bendera Merah Putih sepanjang 78 meter dengan cara berenang. Peserta renang yang terlibat dari beragam usia, suku dan pecinta olahraga air 
 
Reporter : Leo Muhammad 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

