DAILY LIFESTYE: Bawakan Nuansa Bali, Hey Beach Sediakan Pasir Putih Asli dari Pantai

Dinda Elita, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 22:00 WIB
Tak perlu menyebrang pulau jika ingin menikmati suasana pantai di Bali. Hey Beach, sebuah restoran bertemakan pantai, membawa suasana “Bali” ke Kota Tangerang, agar bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
 
Tak tanggung-tanggung, restoran ini juga meghadirkan pasir khusus dari pantai, yang sengaja disediakan agar anak-anak kecil bisa main pasir seperti di pantai.
 
Dengan menu andalan Burger tower, Krusty Krab Dan Dessert Sweet Summer, Hey Beach buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam saat hari biasa, dan jam 10 pagi hingga 11 malam saat akhir pekan.

