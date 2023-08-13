...

Pimpinan Ponpes di Cianjur Diduga Cabuli Santrinya, Korban Berupaya Akhiri Hidup Berulang Kali

Mochamad Andi Ichsyan, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 19:00 WIB
Sebanyak 2 santriwati yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan pimpinan salah satu Pondok Pesantren di Cianjur, Jawa barat. Dugaan aksi bejat pelaku berinisial MI ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita pada keluarganya.
 
Korban sempat beberapa kali melakukan upaya percobaan bunuh diri lantaran merasa malu dan takut. Pihak keluarga langsung melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian.
 
Dari hasil keterangan korban diketahui masih terdapat 3 korban lainnya yang belum melaporkan. Korban saat ini masih dalam proses pemulihan dari rasa trauma dan kini berada dalam perlindungan kuasa hukumnya.

