Melihat Paskibraka hingga TNI Gelar Gladi Kotor HUT ke-78 RI di Istana

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 15:30 WIB
Istana Kepresidenan Jakarta menggelar Gladi Kotor untuk penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Minggu (13/8/2023) pagi. Terlihat penampilan dari pasukan TNI dan Polri membawakan marching band.
 
Pada bagian belakang barisan, tampak pasukan berkuda yang merupakan prajurit TNI. Urutan belakang juga terlihat sebuah kereta kencana yang dibawa oleh kuda. 
 
Belum diketahui siapa yang akan menunggangi kereta kuda tersebut nantinya. Paskibraka Nasional 2023 juga mulai mempersiapkan diri dalam prosesi pengibaran bendera.

