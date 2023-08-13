Jalan lingkar batu monolit terbesar di dunia, Bukit Kelam, Kalbar, mulai dikerjakan, Minggu (13/8). Pengerjaan dimulai dari Jalan Kelam menuju Luit sampai ke Rentap, Kalbar.

Peningkatan ini merupakan pilot project sejak inpres tentang jalan disahkan menjadi UU. Selain itu, peningkatan jalan ini untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Diketahui, ruas Jalan Kelam, Luit, Rentap yang akan ditingkatkan sepanjang 22 km.

