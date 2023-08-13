PAN-Golkar resmi mendeklarasikan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bacapres 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan PAN bersama Golkar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakpus, Minggu (13/8).

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto secara langsung menyampaikan dukungan itu. Prabowo dinilai bisa melanjutkan kerja Jokowi. Sebab, sosok mantan letnan jenderal itu telah lama mengabdi di Indonesia.

