Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Queensland, Australia, Cameron Dick. Pertemuan itu digelar di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Jateng.

Tujuan pertemuan itu diketahui untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama Jawa Tengah dengan Queensland. Di antaranya dalam bidang investasi dan energi terbarukan

