Ganjar Pranowo Temui Utusan Pemerintah Queensland, Bahas Kerja Sama Ekonomi

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Minggu 13 Agustus 2023 08:03 WIB
Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Queensland, Australia, Cameron Dick. Pertemuan itu digelar di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Jateng.
 
Tujuan pertemuan itu diketahui untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama Jawa Tengah dengan Queensland. Di antaranya dalam bidang investasi dan energi terbarukan
 
Kontributor: Wisnu Wardhana 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

