Harry Kane selangkah lagi bergabung dengan Bayern Munich. Striker 30 tahun asal Inggris itu sudah tiba di Jerman. Kane berada di rumah sakit untuk menjalani tes medis sebagai tahap akhir dari proses transfernya.

Tottenhan sepakat dengan tawaran Bayern senilai lebih dari 86,4 juta pound atau sekitar Rp 1,67 triliun. Kane akan menandatangani kontrak selama empat tahun bersama Die Roten. Dalam waktu dekat, Kane akan segera diperkenalkan ke publik secara resmi menjadi pemain anyar Bayer Munich.

