Pesona Keindahan Desa Budo, Minahasa Utara yang Hadirkan Kuliner hingga Cenderamata Berkelas

Sabtu 12 Agustus 2023 12:13 WIB
Desa Budo, Kecamatan Wori, Minahasa Utara, Sulawesi Utara memiliki destinasi wisata dan kuliner serta cenderamata berkelas. Desa Budo rupanya menyediakan cenderamata terbuat dari kerajinan ginto. 
 
Cenderamata-cenderamata ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung ingin berwisata di desa wisata mangrove tersebut.
 
Cenderamata yang ditawarkan pun beragam mulai dari topi, tas hingga aksesoris lainnya mulai dari Rp.50.000 hingga Rp.1 juta keatas
 
Untuk kuliner patut dicoba adalah kenikmatan pisang yang diolah menjadi beragam. Ada pisang goreng, pisang goreng putus-putus, pisang goreng stick dan bermacam-macam pisang lainnya

