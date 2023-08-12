Polisi menggelar razia di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakbar, Sabtu (12/8). Aksi polisi membuat pengendara sepeda motor panik dan kabur. Pengendara motor tanpa helm kabur dan membiarkan keranjangnya jatuh.

Razia kali ini, polisi menerapkan tilang manual kepada pelanggar. Pemotor yang masuk jalur Transjakarta juga berhasil kabur. Pemotor lainnya putar balik mencoba menghindari razia.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

