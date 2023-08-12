Tiga orang anggota KKB Papua berhasil ditangkap. Penangkapan di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (11/8). Penangkapan dilakukan tim gabungan Damai Cartenz dan Polres Yahukimo.

Tiga anggota KKB ditangkap berkat adanya laporan dari warga. Ketiganya melakukan penodongan dengan senpi, korbannya Syaiful Ewa. Korban ditodong di Jalan Sosial dan KKB sempat kabur setelah beraksi.

Petugas langsung menggelar razia dan menangkap ketiganya. Tiga anggota KKB yang diamankan AN (14), LK (20) dan WK (20). Ikut diamankan sebuah senpi dan amunisi yang digunakan saat beraksi.

Kontributor: Fredy Nuboba

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

