Letda Laut Clarissa Ivana Kartika Dinansi sabet penghargaan LEPRID, Sabtu (12/8). Penghargaan diberikan sebagai perwira remaja termuda dengan gelar terbanyak. Saat ini perwira remaja wanita itu berusia 23 tahun.

Pemberian penghargaan di Pangkalan TNI AL Semarang, Jateng. Letda Laut Clarissa selain lulus S1, juga dua kali lulus S2. Di belakang nama Clarissa ada embel-embel S.Sos, M.Sc dan M.Sos.

