Polisi menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar dari seorang ibu bernama Siti Maemunah asal Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi akan mencari apakah ada unsur pidana terkait dugaan penukaran bayi ini.

Sebelumnya, pada Maret lalu Siti melaporkan dugaan adanya penukaran bayi di RS Sentosa, Kemang, Bogor. Berdasarkan hasil tes DNA, gen sang anak tidak cocok dengan Siti.

Polres Bogor akan melakukan pemanggilan pihak terkait mulai dari pihak RS hingga pihak terlapor lainnya.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

