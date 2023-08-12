...

Petani di Kendal Rela Keluarkan Biaya Lebih demi Mendapatkan Air untuk Sawahnya

Eddie Prayitno, Jurnalis · Sabtu 12 Agustus 2023 08:11 WIB
Air di saluran irigasi di Kecamatan Brangsong, Kendal, Jateng, mulai menyusut dan tidak bisa mengalir ke sawah. Padahal petani membutuhkan pasokan air untuk menyirami tanaman mereka.
 
Untuk mencukupi kebutuhan air, petani harus mengambil air dari sungai menggunakan mesin pompa air. 
 
Petani pun harus mengeluarkan tambahan biaya untuk membeli bahan bakar dan menyewa mesin yang digunakan untuk mendapatkan air. Dalam sehari rata-rata petani menghabiskan sekitar 6 liter bahan bakar untuk pompa air.
 
Selain mengancam pertanian juga banyak daerah yang kesulitan air bersih. Berdasarkan data BPBD Kendal, dua desa tersebut krisis air bersih.
 
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Dinda Elita

(fru)

