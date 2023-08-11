...

Menikmati Keindahan Taman Nasional Bunaken Indonesia, Wisata Favorit di Sulawesi Utara

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 15:45 WIB
Taman Nasional Bunaken Indonesia selalu punya daya tarik untuk pecinta keindahan bawah laut. Membuat wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi wisata favorit di Sulawesi Utara. 
 
Snorkeling dan scuba diving menjadi salah satu aktivitas favorit dilakukan. Terdapat spot-spot snorkeling dan scuba diving di 20 titik penyelaman. Titik penyelaman tersebut bervariasi dan yang terdalam mencapai 1344 m.
 
Selain menyelam dan selam permukaan, anda juga bisa bermain banana boat. Dengan kapasitas penumpang 5 - 10 orang, banana boat dilengkapi dengan alat pengaman untuk wisnus yang ingin mencobanya.

Berita Terkait

