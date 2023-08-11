...

Konflik Lahan, Puluhan Pohon Cengkeh Warga Wawonii Diserobot Perusahaan

Mukhtaruddin, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 23:30 WIB
Warga Wawonii bentrok dengan karyawan akibat pihak Perusahaan diduga menyerobot dan merusak lahan cengkeh. Bentrokan pecah setelah excavator menggusur lahan dan merusak tanaman warga di Desa Mosolo Raya, Wawonii Tenggara, Konawe, Sulawesi Tenggara.
 
Pemilik lahan mengaku pihak perusahaan menghancurkan tanaman cengkeh siap panen miliknya. Sementara, pihak perusahaan membantah melakukan penyerobotan karena lahan merupakan milik perusahaan.
 
Bentrokan antara warga dan pihak perusahaan kerap terjadi, karena lahan merupakan perkebunan warga yang sudah dikelola puluhan tahun.
 
