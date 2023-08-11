Sebuah pesta pertemuan bagi anggota Pramuka Golongan Penegak dan Pandega atau Raimuna Nasional, akan diselenggarakan untuk ke-12 kalinya. Raimuna Nasional (Rainas) XII ini akan digelar dari 14-21 Agustus 2023.

Digelar di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Rainas XII menargetkan 25 ribu peserta. Mengangkat lebih dalam soal Pengetahuan dan Keterampilan, akan ada 122 kegiatan dalam Rainas XII.

Hal itu disampaikan oleh oleh Presiden Raimuna Nasional Raihan Sujaya dalam konferensi pers pada 11 Agustus 2023.

Kata Raimuna berasal dari bahasa Papua, yang berarti perkumpulan anak muda yang punya semangat juang untuk kebaikan. Penjelasan itu disampaikan oleh Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.

Ia juga meyakini, nantinya akan lahir generasi penerus bangsa yang akan menempati posisi strategis dalam memimpin negara.

