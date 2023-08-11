...

Oknum Polantas Bukittinggi Kejar Pelanggar Lalin dengan Motor Diduga Bodong

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 19:45 WIB
Aksi Polantas di Kota Bukittinggi menjadi sorotan setelah mengejar warga dengan menggunakan motor yang diduga bodong. Diunggah akun tiktok @random, nopol motor yang digunakan tidak terdaftar di website Samsat Dispenda Provinsi Sumbar.
 
Dirlantas Polda Sumbar mengimbau warga jika melihat adanya pelanggaran anggota Polantas untuk segera dilaporkan. Dirlantas Polda Sumbar telah berkoordinasi dengan Kapolresta Bukittinggi untuk memeriksa terkait penggunaan motor bodong.
 
Kontributor: Wahyu Sikumbang

(fru)

