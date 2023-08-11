Ratusan warga Desa Mulya Jaya, Kecamatan Kotawaluya, Karawang kecanduan narkoba jenis tramadol dan eksimer.
Kasus terungkap setelah polisi menangkap 2 pengedar narkoba di Desa tersebut dengan barang bukti 3.560 butir obat - obatan terlarang.
Pihak Desa kemudian mendata warga, hasilnya 114 warga dari usia 12 tahun hingga lansia sudah mengkonsumsi obat terlarang tersebut.
Kontributor: Mohammad Fachrudin
