Ratusan Warga 1 Desa di Karawang Kecanduan Tramadol, Ternyata Ini Penyebabnya

Mohammad Fachrudin, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 21:15 WIB
Ratusan warga Desa Mulya Jaya, Kecamatan Kotawaluya, Karawang kecanduan narkoba jenis tramadol dan eksimer. 
 
Kasus terungkap setelah polisi menangkap 2 pengedar narkoba di Desa tersebut dengan barang bukti 3.560 butir obat - obatan terlarang.
 
Pihak Desa kemudian mendata warga, hasilnya 114 warga dari usia 12 tahun hingga lansia sudah mengkonsumsi obat terlarang tersebut.
 
