Nabila Febrianti dirujuk ke Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan. Bocah kelas enam SD harus kehilangan kaki kanannya setelah terlindas truk.

Bocah SD itu terlindas truk saat menyelamatkan kucing di jalan. TKP Jalan Khairil Anwar, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Kondisi Nabila mengundang simpati warga dan komunitas pecinta kucing. Nabila selanjutnya dirujuk ke RS Dokter Sutoyo, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

