Sebanyak 300 lebih atlet renang dari sejumlah wilayah di Indonesia mengikuti kompetisi olahraga air 2023 renang laut Selat Kelagian. Lomba terbagi menjadi 4 kategori, yakni fins swimming 6 ribu meter, renang tanpa alat 10 ribu meter, 1.500 meter dan 500 meter.

Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit-bibit atlet renang, sekaligus untuk mempromosikan wisata di Lampung.

Nantinya dari hasil kompetisi ini, para juara akan dibimbing dan dibina TNI AL. Lomba ini juga sekaligus untuk memperingati HUT ke-78 RI.

