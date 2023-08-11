Sebanyak 300 lebih atlet renang dari sejumlah wilayah di Indonesia mengikuti kompetisi olahraga air 2023 renang laut Selat Kelagian. Lomba terbagi menjadi 4 kategori, yakni fins swimming 6 ribu meter, renang tanpa alat 10 ribu meter, 1.500 meter dan 500 meter.
Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit-bibit atlet renang, sekaligus untuk mempromosikan wisata di Lampung.
Nantinya dari hasil kompetisi ini, para juara akan dibimbing dan dibina TNI AL. Lomba ini juga sekaligus untuk memperingati HUT ke-78 RI.
Kontributor: Andres Afandi
Produser: Reza Ramadhan
