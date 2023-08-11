...

Maling Motor Gunakan Gunting, 2 Remaja di Duren Sawit Dipergoki Warga

Miftahul Ghani, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 13:48 WIB
Sejumlah warga berkerumun di Jalan Teratai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023) dini hari. Dua remaja kedapatan mencuri sebuah motor yang terparkir di dalam rumah warga.
 
Saat digeledah, warga mendapati sebuah gunting sebagai alat yang digunakan pelaku untuk merusak kontak stang motor yang terkunci.
 
Kedua pelaku sengaja tak menghidupkan mesin motor dan mendorongnya. Namun nahas, aksinya masih ketahuan dan warga tiba-tiba datang sambil berteriak maling.
 
Kedua pelaku kemudian digelandang ke Polsek Duren Sawit.
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Reza Ramadhan

