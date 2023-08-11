Sejumlah warga berkerumun di Jalan Teratai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023) dini hari. Dua remaja kedapatan mencuri sebuah motor yang terparkir di dalam rumah warga.

Saat digeledah, warga mendapati sebuah gunting sebagai alat yang digunakan pelaku untuk merusak kontak stang motor yang terkunci.

Kedua pelaku sengaja tak menghidupkan mesin motor dan mendorongnya. Namun nahas, aksinya masih ketahuan dan warga tiba-tiba datang sambil berteriak maling.

Kedua pelaku kemudian digelandang ke Polsek Duren Sawit.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

