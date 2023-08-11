...

Lintasi Jalan Baru Dicor dengan Mobil Dinas, Kadispora Lubuklinggau Minta Maaf

Faisal Agustiawan, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 11:05 WIB
Kadispora Lubuklinggau akhirnya minta maaf telah melintasi jalan baru dicor, Kamis (10/8). Mobil pelat merah nopol BG 44 HZ itu viral setelah melintasi jalan baru dicor. Lokasi di Jalan Desa S Kerto Sari, Purwodadi, Musi Rawas, Sumsel.
 
Akibat dilintasi mobil dinas, jalan yang semula sudah rata dan mulus kembali rusak. Kadispora Lubuklinggau beralasan melintas karena buru-buru dan sakit. Alasan lainnya mau pergi memenuhi undangan dan pulang ke rumah.
 
Saat melintas Kadispora mengaku sudah bicara dengan pekerja proyek.
 
