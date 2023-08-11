Sejumlah petani padi tadah hujan di Desa Senaung, Jambi, terancam gagal panen. Sawah tadah hujan sendiri merupakan jenis sawah di mana sistem perairannya sangat bergantung pada hujan, tanpa bangunan-bangunan irigasi permanen. Hal ini akibat musim kemarau yang melanda satu bulan ini.

Petani pun resah dan cemas lantaran minimnya intensitas hujan yang turun. Sementara, tempat pasokan air di pematang sawah sudah tidak lagi mengalir sebagaimana biasanya.

Kontributor: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

